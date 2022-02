BVB: Youssoufa Moukoko wollte statt Emre Can Elfmeter gegen Gladbach schießen

Das englische Wort dafür, „Relief“, postete der 17 Jahre alte Stürmer am Sonntagabend unter ein Jubel-Foto auf Instagram. Beim 6:0-Kantersieg über Borussia Mönchengladbach steuerte das Angriffstalent einen Treffer bei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Am Anfang war es sehr schwer zu verstehen, aber inzwischen komme ich mit Verletzungen gut klar“, sagte der Jung-Profi in einer kürzlich erschienenen BVB-Doku über seine lange Leidenszeit. Allein in dieser Saison fehlte er schon 76 Tage (!) wegen Muskelverletzungen und einer Augenentzündung.

Moukoko beendet lange Durststrecke

Am Sonntag erzielte „Mouki“, wie er von Coach Marco Rose und den Kollegen genannt wird, sein erstes Profi-Tor in dieser Saison und sein erstes seit fast einem Jahr. Zuletzt traf der Stürmer am 13. März 2021 im Signal Iduna Park beim 2:0 gegen Hertha.