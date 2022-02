Basketball: Jallow fällt aus - Herbert nominiert Christen und DiLeo nach

Die Nationalmannschaft tritt am Freitag (13.30 Uhr) zunächst in Tel Aviv gegen den Tabellenführer an, drei Tage später geht es dann in Heidelberg (19.30 Uhr/beide MagentaSport) zur Sache. "Wir sind hier zusammengekommen, um Spiele zu gewinnen. Wir sind hier, um uns für den World Cup im nächsten Jahr zu qualifizieren. Das ist unser erstes Ziel", sagte Herbert am Sonntagabend.