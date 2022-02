Anzeige

Bundesliga: Hertha BSC – RB Leipzig, 1:6 (0:1) Hertha bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Bundesliga: Hertha BSC – RB Leipzig, 1:6 (0:1)

RB fertigte die Hertha am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Leipzig hatte Hertha BSC im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt.

Kurz darauf bereitete Yussuf Poulsen das 1:0 von RB Leipzig durch Benjamin Henrichs vor (19.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Eine Vorlage von Santiago Lionel Ascacíbar erreichte Stevan Jovetic, der zum Ausgleich traf (47.). Marc Oliver Kempf erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 61. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Christopher Nkunku glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für RB (63./66.). Für das 4:1 sorgte Leipzig in Minute 73. Haïdara legte in der 80. Minute zum 5:1 für RB Leipzig nach. RB überrannte Hertha BSC förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für die Heimmannschaft bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Hertha BSC noch kein einziges Mal. Die Hertha findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Hertha BSC schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 51 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich die Hertha schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hertha BSC. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Leipzig. RB Leipzig stabilisiert nach dem Erfolg über die Hertha die eigene Position im Klassement. Elf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat RB momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Leipzig, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.