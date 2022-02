Bundesliga: Hertha BSC - RB Leipzig 1:6, Demontage nach Platzverweis

Der Hauptstadtklub schlittert nach dem Wirbel um Investor Lars Windhorst auch sportlich immer tiefer in die Krise. Die kurzfristig durch sechs weitere Coronafälle stark dezimierte Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut kam gegen RB Leipzig mit 1:6 (0:1) böse unter die Räder. Nach nun sechs Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga wird der Druck im Abstiegskampf für die Hertha auf Rang 15 immer größer.

Benjamin Henrichs (20.), Christopher Nkunku (64., Foulelfmeter/ 67.), Dani Olmo (74.), Amadou Haidara (82.) und Yussuf Poulsen (88.) trafen für Leipzig. Stevan Jovetic erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (48.) für die Berliner, die nach der Roten Karte für Marc Oliver Kempf (62., Notbremse) in Unterzahl agierten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Das war ein ganz bitterer Verlauf. Wir kommen stark in die zweite Halbzeit und dann hat alles seinen Lauf genommen. Es ist schwierig, Worte zu finden. Das 6:1 ist viel zu hoch, es war eine Menge drin“, sagte Herthas Marco Richter bei DAZN : „Nach der Roten Karte gab es die Wende und dann haben wir uns abschießen lassen, das darf natürlich nicht passieren.“

Windhorst sorgt für Unruhe - Bobic und Richter reagieren

„Wir waren dominant und hatten viele Torchancen. In der zweiten Halbzeit haben wir viele schöne Tore gemacht. Wir sind sehr zufrieden“, befand Leipzigs Stürmer Poulsen.

„Wir haben alles dafür getan, dass wir spielen können. Es war nicht weit davon entfernt, dass wir einen Antrag hätten stellen müssen. Wir jammern aber nicht und wir werden alles dafür tun, die Spiele in bester Manier zu bestreiten“, verriet der Berliner Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic bei DAZN: „ Wir sind brutal enttäuscht, das ist ja klar. Das Ergebnis ist ein Wahnsinn, wenn man sich dieses Spiel ansieht. Wir haben zwei verschiedene Spiele gesehen. Das vor dem 2:1 und das danach.“

Für Unruhe hatte zuvor bereits Investor Windhorst mit seiner harschen Kritik an der Klubführung gesorgt. Korkut hatte vor der Partie jedoch betont, sich auf das Sportliche zu fokussieren: „Wenn wir mit guter sportlicher Leistung dazu beitragen können, dass sich das alles entspannt“, sei er der „Erste, der vorausgeht“.

„Es kommt viel von außerhalb eingeprasselt. In der Mannschaft ist alles gut, wir pushen uns. In der Mannschaft stimmt es, wir haben heute auch die Ausfälle wegstecken können. Wir müssen jetzt Taten folgen lassen“, kommentierte Richter die Situation. Auch Bobic äußerte sich zu Windhorst: „Er muss nicht Fußball spielen, daher ist alles okay. Ich konzentriere mich auf den Sport.“