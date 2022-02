Bundesliga: BVB, Marco Reus löst Aubameyang ab

Beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach erzielte Marco Reus zwei Tore selbst und bereitete weitere drei Treffer vor. Fünf Torbeteiligungen in einem Spiel, das ist ein Novum für den Offensivspieler. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Eine derartige Performance ist ihm in seiner Bundesliga-Karriere noch nicht gelungen.

Reus löst Aubameyang ab

Auch beim BVB generell ist eine solche Leistung einige Jahre her. Der letzte Spieler, dem ein solches Kunststück gelang, war Pierre-Emerick „Batman“ Aubameyang. Der Gabuner, mittlerweile in den Diensten des FC Barcelona, hatte fünf Scorerpunkte in einer Partie im November 2016 für die Schwarz-Gelben verzeichnet.