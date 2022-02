Olympia: Natalia Maliszewska erlebt bittere Enttäuschungen in Peking

Die Polin Natalia Maliszewska erlebt in Peking eine Enttäuschung nach der anderen - und ruft öffentlich um Hilfe.

Die Olympischen Winterspiele in Peking haben für große Emotionen gesorgt: pure Freude hier, tiefe Trauer dort. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Als Europameisterin von 2019 über die 500 Meter angereist, musste sie in Peking gleich auf ihrer Paradestrecke passen. Sie hatte sich kurz zuvor mit dem Coronavirus infiziert. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Maliszewska nach Sturz: „Ich schäme mich“

Doch bei dieser Enttäuschung sollte es nicht bleiben. Über 1000 Meter stürzte Maliszewska, wurde Letzte in ihrem Viertelfinale und weinte anschließend bittere Tränen.

„Ich schäme mich für alles, was passiert ist. Ich habe so viel Unterstützung gespürt, war so stolz, mein Land zu vertreten“, sagte sie: „Ich habe meine Haare gewachsen, meine Wimpern geschminkt, ich war bereit, ins Finale einzuziehen. Aber es hat nicht geklappt.“