BVB: Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach - Reus an allen Toren beteiligt

Vorwürfe an die Spieler: Zorcs letzte Saison wird zum Albtraum

„Mussten wieder eine Reaktion zeigen, haben wir wieder gemacht“, sagte Reus bei DAZN . „Großes Kompliment an die Mannschaft, wir haben als gesamte Mannschaft überragend gespielt.“

„Es ist schwer, was Positives herauszuziehen, wir haben es heute nicht auf die Platte gebracht“, ärgerte sich Gladbachs Jonas Hofmann. „Ich würde es mal als sehr unreif beschreiben, dass wir uns hier mit 6:0 abschießen lassen“, Spätestens nach dem 0:4 weißt du dann, es ist gelaufen, dann darf das fünfte oder sechste auch nicht mehr fallen.“

Reus bringt den BVB in Führung

Der überragende Reus (26.), der so gerne zum 1:0 trifft, tat dies vor 10.000 windfesten Zuschauern auch gegen seinen langjährigen Verein. Dank dreier Glanzparaden des überragenden Dortmunder Schlussmannes Gregor Kobel stand es nach dem zweiten BVB-Tor durch Donyell Malen (32.) nicht 2:3, sondern 2:0. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Auch das Glück half danach: Gladbachs Hofmann scheiterte am Lattenkreuz (62.). Bei Marius Wolfs 3:0 (70.) jubelte Erling Haaland in der VIP-Loge ausgelassen mit. Youngster Youssoufa Moukoko (74.) setzte nach der dritten Reus-Vorlage einen drauf. Reus (81.) und Emre Can (90.+1, Foulelfmeter) machten das halbe Dutzend voll. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)