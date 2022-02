Verletzte Spieler nach Böllerwurf: Spielabbruch in Essen

Das Topspiel in der Regionalliga West zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und Verfolger Preußen Münster endete mit einem Eklat. Schiedsrichter Christian Scheper brach die Begegnung am Sonntag beim Stand von 1:1 in der 74. Minute ab, nachdem ein Böller aus dem Fanblock der Gastgeber in Richtung der Münsteraner Reservespieler geworfen worden war.