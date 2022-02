Manchester City: Phil Foden und Mutter in Schlägerei verwickelt

Manchester Citys Phil Foden wird zu nächtlicher Stunde in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt - auch seine Mutter mischt mit. Der Klub ist geschockt.

Nur wenige Stunden nach der 2:3-Pleite gegen Tottenham Hotspur ist Phil Foden von Manchester City in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch noch in einer Schlägerei verwickelt worden. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Der englische Nationalspieler war Besucher des Box-Kampfes zwischen seinen Landsleuten Kell Brook und Amir Khan in der AO Arena in Manchester, als er in die handfeste Auseinandersetzung geriet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)