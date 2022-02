Premier League: Manchester United gewinnt gegen Leeds United - Sancho liefert, Ronaldo schwächelt

Manchester United setzt sich weiter in den Champions-League-Rängen der Premier League fest. Das Team von Trainer Ralf Rangnick besiegt am 26. Spieltag der Premier League Leeds United.

Die Red Devils gewannen ihr Auswärtsspiel bei Leeds United am 26. Spieltag der Premier League mit 4:2 (2:0) und festigten mit dem Sieg Tabellenplatz vier. Beim Sechs-Tore-Spektakel blieb Cristiano Ronaldo über weite Strecken blass, während der Ex-Dortmunder Jadon Sancho seine ersten beiden Torvorlagen in dieser Saison markieren konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Ronaldo vergibt - Robin Koch muss verletzt raus

In einer intensiven Partie kamen beide Mannschaften zu guten Torchancen, Cristiano Ronaldo vergab nach 26. Minuten die größte Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz an Leeds-Keeper Illan Meslier scheiterte.

In der 34. Minute erlöste Harry Maguire die Gäste schließlich mit seinem Kopfball zum 1:0 nach einer Ecke von Luke Shaw. Der Treffer war nicht nur Maguires erstes Saisontor, sondern auch der erste Treffer nach einem Eckball für ManUnited nach zuvor 138 erfolglosen Versuchen.

Leeds stürmt aus der Pause - Rodrigo mit Traumtor

In der 53. Minute sorgte Rodrigo mit einem Traumtor für den Anschlusstreffer. Der Spanier überwand David de Gea mit einer Hereingabe von der linken Seite, die sich über den Keeper hinweg ins Tor senkte.

Die Partie nahm im Dauerregen in der Folge noch einmal Fahrt auf, beide Mannschaften kamen zu gefährlichen Aktionen.

Fred bringt Manchester auf die Siegerstraße

Mateusz Klich vergab seitens der Gastgeber mehrfach, ehe Fred in der 70. Minute nach einem Angriff über die linke Seite und einem strammen Schuss ins kurze Eck die erneute Führung für Manchester United erzielte.

Von diesem Rückschlag konnte sich Leeds United nicht mehr erholen und so setzte der eingewechselte Anthony Elanga in der 88. Minute nach einer Vorarbeit von Bruno Fernandes den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie.