Bundesliga: FC Bayern, Tolisso mit Muskelfaserriss, Nagelsmann verrät Diagnose

Bayerns Corentin Tolisso verletzt sich gegen Greuther Fürth am Oberschenkel. Nach der Partie verrät sein Coach Julian Nagelsmann die bittere Diagnose.

Es waren gut 20 Spielminuten in der Allianz Arena absolviert, als Bayerns Corentin Tolisso schmerzverzerrt auf dem Rasen lag und immer wieder mit der Faust auf den Boden schlug.

Der Franzose hatte sich nach einem Tackling sofort an den linken Oberschenkel gegriffen und angezeigt, dass es nicht mehr weitergehen würde. In der Folge humpelte er vom Platz und ging aufgelöst in die Kabine.