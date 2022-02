Olympia, Langlauf: Wachs-Betrugsvorwürfe aus Finnland - DSV wehrt sich

Das deutsche Frauen-Langlauf-Team war bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine der Überraschungen.

Nicht nur in Deutschland war man verblüfft über die Erfolge, auch andere große Langlauf-Nationen zeigten sich überrascht - und bedachten es teilweise auch mit einer Portion Skepsis.

Nun hat ein Insider in der finnischen Zeitung Iltalehti sogar behauptet, dass der DSV bei seinen Erfolgen ein illegales Ski-Wachs benutzte. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Insider behauptet: Deutschland hat betrogen

Ein anonymer Insider wird dort mit den Worten zitiert: „Offenbar wurde das verbotene Fluorid C8 verwendet, zumindest in der 4x5-km-Staffel am Samstag. Möglicherweise auch im Teamsprint am Mittwoch. Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, aber ich kann keinen eindeutigen Beweis liefern.“