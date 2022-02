Mihambo steigert sich in Düsseldorf auf starke 6,96 m

Malaika Mihambo (28) kommt eine Woche vor den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten immer besser in Form. Die Weitsprung-Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag beim ISTAF Indoor in Düsseldorf mit starken 6,96 m in ihrem letzten Versuch an die Spitze der Weltjahresbestenliste. Vor 2650 Zuschauern blieb Mihambo damit nur elf Zentimeter unter ihrer Hallen-Bestleistung. Vor gut zwei Wochen war Deutschlands Sportlerin des Jahres in Berlin mit 6,66 m in die Saison gestartet.