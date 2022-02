Bundesliga heute: Hertha BSC - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

Hertha BSC empfängt am 23. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig. Nach der Niederlage gegen Greuther Fürth sollten die Berliner dringend dreifach punkten.

Am 23. Spieltag der Bundesliga empfängt Hertha BSC am Sonntagabend RB Leipzig. Die ‚Roten Bullen‘ gelten als Angstgegner des Hauptstadtklubs. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hertha steht derzeit auf dem 15. Platz und befindet sich derzeit mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Tayfun Korkut wartet seit fünf Spielen auf einen Erfolg in der Bundesliga. Zuletzt setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Schlusslicht Greuther Fürth.

Über den kommenden Gegner sagte Hertha-Coach Korkut: „Wir haben uns Leipzigs Partie gegen Real Sociedad als Trainerteam angeschaut. Was wir uns abschauen können, war die hohe Disziplin und das gute Arbeiten gegen den Ball. Wir wollen allerdings versuchen, öfter zum Abschluss zu kommen. Wenn uns das gelingt, haben wir eine Chance, dieses Duell zu gewinnen!“

Bundesliga heute: Hertha BSC - RB Leipzig

Die Berliner müssen gegen Leipzig auf Niklas Stark verzichten. Der 26-Jährige befindet sich nach positiver Testung auf das Coronavirus in häuslicher Isolation und wird nicht zur Verfügung stehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

RB Leipzig gilt als Angstgegner des Hauptstadtklubs: In elf Begegnungen zwischen den beiden Klubs gewann die Hertha lediglich eine Partie, während Leipzig neun Spiele gewann. Insgesamt 39 Tore erzielte die Mannschaft von Trainer Tedesco gegen Hertha, während die Berliner nur elf Treffer erzielen konnten. Die letzte Partie zwischen den Klubs endete mit 6:0 für die ‚Roten Bullen‘.

RB Leipzig war zuletzt am Donnerstag in der Europa League gegen Real Sociedad im Einsatz (2:2). Zuvor konnte die Mannschaft von Domenico Tedesco vier der letzten fünf Spiele in der Bundesliga für sich entscheiden. Derzeit steht Leipzig auf dem sechsten Tabellenplatz, möchte sich aber für die Champions League qualifizieren.