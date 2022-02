Regionalliga West: Spielabbruch bei Rot Weiss Essen vs. Preußen Münster nach Böller-Skandal

Skandal-Abbruch in der Regionalliga West bei Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster © Imago

Beim Topspiel in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster fliegen Böller - ein Akteur erleidet ein Knalltrauma. Der Schiedsrichter bricht die Partie ab.

Ganz hässliche Szenen in der Regionalliga West:

Das Topspiel zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und Verfolger Preußen Münster ist in der 72. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochen worden.

Was war passiert? Nachdem Gerrit Wegkamp für die Gäste die Essener Führung von Thomas Eisfeld (45.) ausgeglichen hatte, zündeten Fans aus der RWE-Kurve Feuerwerkskörper in Richtung der Münsteraner Auswechselspieler (72.).

Spielabbruch bei Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster

Schiedsrichter Christian Scherper unterbrach die Partie daraufhin zunächst für eine Viertelstunde und schickte alle Akteure in die Katakomben des Stadions an der Hafenstraße.

„Das Spiel in Essen wird abgebrochen. Verletzte Spieler auf unserer Seite lassen eine Fortsetzung unter regulären Bedingungen nicht zu“, ließ Münster über seinen Twitter-Kanal verlauten.

Preussen-Spieler Marvin Thiel verletzt durch Böller

Zuvor hatten die Preußen bereits gepostet: „Wie dumm kann man sein??? Direkt hinter unseren Auswechselspielern geht ein Böller hoch... Skandalös ist das und hat in keinem Stadion der Welt etwas zu suchen! Schämt euch!“

Auch die Essener reagierten entsetzt auf den Vorfall, twitterten: „Das Spiel ist abgebrochen… Unfassbar, was wir hier gerade gesehen haben. Statt eines sportlichen Spitzenduells auf dem Platz, entscheiden sich Einzelne, in unfairster und nicht zu tolerierender Weise das Spiel so zu beeinflussen.“