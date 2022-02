3. Liga: TSV Havelse – FC Würzburger Kickers, 1:3 (0:1)

Kurz darauf bereitete Daniel Hägele das 1:0 von Würzburg durch Christian Strohdiek vor (25.). Der TSV Havelse glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für die FC Würzburger Kickers in die Kabinen. In der 71. Minute brachten die FC Würzburger Kickers das Netz zum Zappeln. Fynn Arkenberg witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den TSV Havelse ein (72.). Der TSV Havelse geriet deutlicher in Rückstand, als die FC Würzburger Kickers auf 3:1 erhöhten (84.). Im Endeffekt kassierte Havelse gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.