2. Liga: Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue, 3:1 (1:0)

Die Fortuna errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über Aue. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Düsseldorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten des Gastgebers ausgegangen.

Fortuna Düsseldorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rouwen Hennings traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Khaled Narey. Der FC Erzgebirge Aue glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für die Fortuna in die Kabinen. Daniel Ginczek beförderte das Leder zum 2:0 von Düsseldorf über die Linie (50.). Wenige Minuten später verkürzten die Gäste auf 1:2 (76.). Hennings vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Narey ins Schwarze traf (90.). Schließlich sprang für die Fortuna gegen Aue ein Dreier heraus.

45 Gegentreffer musste der FC Erzgebirge Aue im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Die Rückrunde verlief für Aue bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte der FC Erzgebirge Aue noch kein einziges Mal. Mit lediglich 15 Zählern aus 23 Partien steht Aue auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 20 Treffern stellt der FC Erzgebirge Aue den harmlosesten Angriff der 2. Liga. Nun musste sich Aue schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der FC Erzgebirge Aue verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden.