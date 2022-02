NBA: Dennis Schröder erzählt kuriose Anekdote zu Treffen mit Jérôme Boateng

Dennis Schröder ist des Öfteren in Deutschland zu Besuch, um Freunde zu treffen. Doch das läuft nicht immer nach seinen Vorstellungen.

Dass die Corona-Regeln nicht in allen Ländern gleich sind, dürfte jedem bekannt sein. Auch Dennis Schröder musste diese Erfahrung zuletzt machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Der 28-Jährige, der NBA vor einigen Wochen von den Boston Celtics zu den Houston Rockets getradet wurde, lebt in den USA. Dennoch ist er zwischendurch zu Besuch in Deutschland. Am Wochenende verfolgte er das Pokalhalbfinale der Löwen Braunschweig, wo er seit 2020 Gesellschafter ist. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)