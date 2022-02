Anzeige

2. Bundesliga: St. Pauli und Darmstadt patzen - Werder Bremen neuer Spitzenreiter Heftige Abreibung für St. Pauli

Nach Blitzstart: Diese Chancen ließen St. Pauli zittern

SPORT1

Der FC St. Pauli erwischt gegen Hannover 96 einen rabenschwarzen Tag, auch Darmstadt 98 verpasst drei Punkte. Werder Bremen ist dadurch neuer Spitzenreiter.

Werder Bremen ist nach dem 23. Spieltag neuer Tabellenführer in der 2. Bundesliga vor dem Hamburger SV – da der FC St. Pauli und der SV Darmstadt 98 zuhause wertvolle Punkte liegen ließen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

St. Pauli verlor im Nordderby mit 0:3 gegen Hannover 96, kassierte die erste Heimpleite der laufenden Saison und verpasste dadurch die Rückkehr an die Tabellenspitze. Darmstadt musste sich gegen Hansa Rostock mit einem 1:1-Remis zufrieden geben. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Anzeige

In der dritten Sonntagspartie setzte sich Fortuna Düsseldorf im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Thioune mit 3:1 gegen Erzgebirge Aue durch.

St. Pauli tat sich im ersten Durchgang richtig schwer gegen die Gäste aus Hannover, die durch Cedric Teuchert in der 29. Minute die erste gute Chance liegen ließen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Nachdem Sebastian Kerk in der 38. Minute die nächste Großchance vergeben hatte, machte es Dominik Kaiser zwei Minuten später besser und brachte die Gäste in Front.

Nach weiteren guten Chancen für die Gäste war es Kerk in der 57. Minute vorbehalten, per Abstauber auf 2:0 zu erhöhen, ehe Sebastian Stolze in der 72. Minute nachlegen konnte.

Kurios wurde es zehn Minuten vor Schluss. Zunächst verschoss Guido Burgstaller gegen Ron-Robert Zieler einen Elfmeter, der aber wiederholt werden musste, ehe Daniel-Kofi Kyereh den zweiten Versuch an die Latte setzte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In Darmstadt hatten die Gäste aus Rostock die erste gute Möglichkeit, doch Robin Meißner scheiterte in der vierten Minute aus spitzem Winkel an Lilien-Torhüter Marcel Schuhen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Anzeige

In Führung gingen jedoch die Gastgeber: Nach einem Fehler von Ryan Malone war Tobias Kempe in der 24. Minute frei durch und schoss zur Führung ein.

Für den Ausgleich sorgte nach der Pause Danylo Sikan, der in der 65. Minute nach einem Eckball aus fünf Metern einschoss.

In Düsseldorf legten die Hausherren los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der fünften Minute in Front: Nach einer Flanke von Khaled Narey köpfte Rouwen Hennings zum 1:0 ein. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Zwei Minuten später schoss Narey knapp links vorbei, ehe auch Daniel Ginczek eine Großchance liegen ließ (8.).

Es sollte bis zur 51. Minute dauern, ehe die Fortuna erhöhen konnte. Winterneuzugang Ginczek verwandelte einen Foulelfmeter und erzielte sein erstes Tor für Düsseldorf.

Nach dem Anschlusstreffer von Aues Prince Owusu in der 77. Minute besorgte Hennings erneut nach Vorarbeit von Narey den Endstand.

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1:

Anzeige