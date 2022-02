Bayer Leverkusen muss wochenlang auf Torjäger Schick verzichten - Muskelfaserriss

Rückschlag für Bayer Leverkusen: Stürmer Patrik Schick fällt mehrere Wochen aus. Der Goalgetter laboriert an einem Muskelfaserriss.

Wie der Werksklub am Sonntag mitteilte, erlitt der tschechische Nationalspieler beim 2:3 (1:0) im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag einen Muskelfaserriss in der linken Wade und steht „einige Wochen“ nicht zur Verfügung.