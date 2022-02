Bundesliga: Heiko Herrlich stellt Mentalität bei Borussia Dortmund infrage

Kritik an Spielern des BVB: "Individualisten, die nur an sich denken"

Borussia Dortmund kommt in dieser Saison nicht zur Ruhe. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose zeigt sich zu oft inkonstant. Die Experten sprechen im STAHLWERK Doppelpass Klartext.

Es war der nächste Rückschlag in einer bisher von negativen Überraschungen geprägten Saison.

Herrlich stellt Mentalitätsfrage beim BVB

„Wir wollen die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein“, hatte Mats Hummels nach der Niederlage gegen die Rangers erklärt. Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 stellte der ehemalige Dortmunder Heiko Herrlich nun einmal mehr die Mentalitätsfrage.