Olympia in Peking: So wertvoll sind Medaillen in Deutschland, Frankreich und Italien

Um genau diesen Betrag ist also Arianna Fontana während der Winterspiele reicher geworden. Die Italienerin, die mit einem Kuss für Aufregung in ihrem Heimatland gesorgt hatte , holte Gold im Shorttrack.

Fillon Maillet gewinnt über 200.000 Euro

Ebenfalls tief in die Tasche greifen die Franzosen, die in Quentin Fillon Maillet einen der Superstars der Spiele in ihren Reihen hatten. Der Biathlet wurde im Einzel und in der Verfolgung Olympiasieger, im Sprint sowie in der Mixed-Staffel und Staffel holte er Silber.