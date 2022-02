Bundesliga, BVB: Droht Marco Rose das gleiche Schicksal wie Lucien Favre?

Der BVB blamiert sich in einem wichtigen Spiel, Mats Hummels spricht danach Klartext. Dies gab es schon einmal – am Ende wurde der Trainer entlassen.

Nach dem frühen Ausscheiden in der Champions League blamierten sich die Schwarz-Gelben mit einem 2:4-Debakel gegen die Glasgow Rangers und stehen in der Europa League mit dem Rücken zur Wand.

„Wir spielen sehr vielen unsinnigen, unlogischen Fußball und machen unseren Gegner stark. Wir wollen die einfache Lösung nicht, sondern die komplizierte. So gewinnst du mal, so verlierst du mal - aber so wirst du nie dauerhaft erfolgreich sein“, nahm der deutsche Innenverteidiger auch Trainer Marco Rose in die Verantwortung.