Bundesliga: So steht es um die Zukunft von Nico Schlotterbeck beim SC Freiburg

Kaum ein Spieler steht derzeit so sehr für den Erfolg beim SC Freiburg wie er: Nico Schlotterbeck.

Freiburg rüstet sich für Schlotterbeck-Abgang

Angesichts seines 2023 auslaufenden Vertrags sind die SC-Verantwortlichen wohl spätestens im Sommer zum Handeln gezwungen, was auch Jochen Saier weiß, der sich nun zur Zukunft des Shootingstars äußerte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Wir müssen uns im Sommer damit beschäftigen. Was dann passiert, werden wir sehen. Es gibt kein Preisschild“, erklärte der Sport-Vorstand des SC Freiburg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.

Man bemühe sich und sei „in guten Gesprächen“ mit dem 22-Jährigen, der in dieser Saison zu den unumstrittenen Leistungsträgern und Erfolgsgaranten der Süd-Badener zählt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Er ist ein extrem werthaltiger Spieler. Er hat noch richtig Potenzial. Dann kommt es darauf an, wer anklopft“, ergänzte Saier, der die Bedeutung von Schlotterbeck für die Mannschaft betonte: „Klar hat er sich in die Notizbücher der Großen gespielt. Das transportiert er auch, er hat das Selbstverständnis, das uns guttut. Er tut uns extrem gut.“

Schlotterbeck wurde in den vergangenen Monaten mit dem FC Bayern und dem BVB in der Verbindung gebracht. Nach SPORT1 -Informationen gab es zwar Gespräche zwischen Dortmund und der Schlotterbeck-Seite, aber noch ist nichts konkret.

Bleibt Nils Petersen beim SC Freiburg?

Dem Rekord-Joker der Bundesliga bleibt in dieser Saison angesichts der hohen Leistungsdichte in der Offensive einmal mehr meist nur die Rolle des Edel-Reservisten, ein Verbleib des 33-Jährigen beim SC erschien zuletzt als fraglich.

Beim Sieg in Augsburg stand er erstmals in dieser Spielzeit von Beginn an auf dem Platz, nach zwei spielentscheidenden Treffern aus den letzten beiden Begegnungen ist Petersen zurück im Fokus.