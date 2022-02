Bundesliga, FC Bayern: Lothar Matthäus legt gegen Salihamidzic nach

Lothar Matthäus hat in der Meinungsverschiedenheit mit Hasan Salihamidzic nachgelegt.

„Ich gönne dem FC Bayern Erfolg, aber er wird nicht in Watte gepackt. Ich werde nichts loben, was nicht zu loben ist“, stellte der Rekordnationalspieler bei Sky90 klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Lothar muss etwas sagen, er ist ja Experte. Was Lothar sagt, das interessiert mich aber gar nicht, das geht an mir vorbei. Wir stehen zu unseren Spielern, was Lothar sagt, das ist mir vollkommen wurscht“, meinte Salihamidzic daraufhin.