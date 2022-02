VfB Stuttgart: Schulterverletzung - Saison-Aus für Silas Katompa Mvumpa

Stuttgart: Silas muss operiert werden

Silas, der nach einem Zweikampf in der Partie gegen Bochum bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste, sollte noch am Sonntag in der Sportklinik Stuttgart operiert werden. Nach Klubangaben beträgt die Ausfallzeit drei bis vier Monate. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)