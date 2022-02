Bundesliga: Droht wegen Kapitänsbinde bei Eintracht Frankfurt Ärger?

Der Erfolg von Eintracht Frankfurt in den vergangenen fünf Jahren basierte stets auf einer stabilen Achse, einer klaren Hierarchie. Trainer Oliver Glasner hatte diese zwischenzeitlich gefunden, sie führte zum Ende des vergangenen Jahres zu sechs Siegen in sieben Partien. Doch inzwischen ist das Gerüst ins Wanken gekommen.

Eintracht hat in der K-Frage falsch gelegen

Rode kann aufgrund seiner Verletzungshistorie nicht mehr 90 Minuten mitwirken. Auch im Duell in Köln wurde der Routinier frühzeitig ausgewechselt. Da zudem Makoto Hasebe noch nicht dabei war (Rippenverletzung), hätte die Binde zur zweiten Halbzeit eigentlich zu Martin Hinteregger wandern müssen. Doch urplötzlich hatte Kevin Trapp das Stückchen Stoff um seinen Arm.

Diese Entscheidung von Glasner ist auch ein Zeichen an Hinteregger. Aus menschlicher Sicht gesehen mag dieser Schritt angebracht sein. Hinteregger rennt seiner Form hinterher, möglicherweise kann ihm diese Entlastung helfen. Dennoch herrscht Zündstoff-Gefahr. Gesteht sich die Eintracht damit ein, im Sommer in dieser sensiblen K-Frage falsch gelegen zu haben? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kapitän Trapp: Fingerzeig an Hinteregger

Glasner traut Hinteregger aktuell nicht zu, diese Verantwortung zu übernehmen. In einem Spiel, in dem es um die europäischen Plätze ging, ist dies ein Fingerzeig an ihn und die Mannschaft. Trapp war im vergangenen Sommer durchaus enttäuscht, dass er nicht zum offiziellen Kapitäns-Team gehörte. Nun zählt er wohl doch dazu – eine Kommunikation nach außen gab es zu diesem Thema allerdings nicht.