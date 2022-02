Horror-Landung bei WWE: Aktion gegen Madcap Moss geht übel schief

Bei der WWE-Veranstaltung No Escape (Elimination Chamber) im saudi-arabischen Dschidda ist im Match zwischen Ex-Champion Drew McIntyre und Madcap Moss eine Aktion übel in die Hose gegangen. Eine Horror-Landung von Moss war die Folge - von der auch das US-Kommentatorenteam hörbar geschockt war.

Madcap Moss dreht sich in der Luft falsch

WWE-Wrestler Moss war früher College-Footballer

McIntyre gewann das „Falls Count Anywhere Match“ ohne Regeln am Ende, für den Jahreshöhepunkt WrestleMania 38 am 2. und 3. April deutet sich ein Kampf mit Corbin an.