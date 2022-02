Wasserball-Teams lösen EM-Ticket

Die deutschen Wasserballer haben das Ticket für die EM-Endrunde im kroatischen Split (27. August bis 10. September) gelöst. Beim Qualifikationsturnier im slowenischen Kranj gewann die Mannschaft des neuen Bundestrainers Petar Porobic am Sonntag ungefährdet mit 16:5 gegen Belgien und sicherte sich mit drei Siegen und einem Remis einen der ersten beiden Plätze in Gruppe A.

Auch die deutschen Wasserballerinnen sind in Split dabei. Die Frauen hatten das EM-Ticket bereits am Samstag gelöst und schlossen die Qualifikationsgruppe A nach dem 11:4 gegen Rumänien am Sonntag ungeschlagen als Gruppensieger ab.