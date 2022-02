Bob-Dominator Friedrich peilt Cortina 2026 an: "Sind noch nicht müde"

Anzeige

Bobpilot Friedrich nach Doppel-Gold nicht müde © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Francesco Friedrich hat nach seiner vierten Goldmedaille noch nicht genug von der olympischen Bühne.

Francesco Friedrich hat nach seiner vierten Goldmedaille noch nicht genug von der olympischen Bühne. Kurz nach dem Sieg im Viererbob peilte der Rekordweltmeister bereits die kommenden Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 an. "Wir sind noch nicht müde", sagte der 31-Jährige am Sonntag in Yanqing, "es kommen noch vier Jahre."

Drei Winterspiele in der Ferne erlebte Friedrich bislang mit, die Wettbewerbe in Italien sollen ganz anders werden. "Wir werden Cortina alle zusammen feiern, wir werden dort mit ein, zwei Bussen kommen und einen gemeinsamen Abschluss haben", sagte er: "In Sotschi, Pyeongchang und jetzt Peking war es schwierig, Freunde und Familie mitzubringen."

