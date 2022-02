Leichtathletik: ISTAF Indoor in Düsseldorf LIVE im TV, STREAM

In diesem Jahr findet das Leichtathletik-Fest zum zweiten Mal im ISS Dome in Düsseldorf statt und SPORT1 ist LIVE dabei bei diesem Event der Extraklasse. ( ISTAF Indoor Düsseldorf: LIVESTREAM Sonntag ab 14.15 Uhr bei SPORT1 ab 15 Uhr im TV )

Gina Lückenkemper ist schon heiß auf Düsseldorf

Lückenkemper hat im Vorfeld in Dortmund bewiesen, dass sie gut in Form ist. Über 60 Meter gewann sie in 7,22 Sekunden und war selbst überrascht, wie sie im Gespräch mit SPORT1 zugab. „Ich war überrascht, dass es so schnell geworden ist. Da sieht man, was es ausmacht, wenn ich den Start erwische.“