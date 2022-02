LeBron James hat großen NBA-Plan mit Sohn Bronny

Mit 37 Jahren! Das treibt Superstar LeBron an

LeBron James will sein letztes NBA-Jahr zusammen mit dem 17 Jahre alten Spross Bronny spielen - womöglich an altbekannter Stätte.

Seite an Seite auf dem Parkett mit Bronny, davon träumt LeBron James: „Ich werde meine letzte Saison zusammen mit meinem Sohn spielen“, sagte der NBA-Superstar von den Los Angeles Lakers The Athletic am Rande des Allstar-Wochenendes der Basketball-Profiliga. „Wo auch immer Bronny ist, dort werde ich sein. Da geht es nicht ums Geld.“