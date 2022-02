Olympia: DSV-Team holt Silber im Team-Wettbewerb

Das deutsche Alpin-Team hat sich am letzten Tag die erste Medaille gesichert. Im Team-Wettbewerb sicherten sich Lena Dürr und Co. die Silbermedaille.

Bei starkem Wind und eisigem Temperaturen gewannen Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuß, der im Finale für Straßer am Start stand, im Team-Wettbewerb Silber. Gold ging in einem spannenden Finale an Österreich, die beim 2:2 die bessere Zeit hatten. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)