PSG-Pleite für Messi und Mbappé gegen Nantes - Neymar patzt bei Strafstoß

Das Star-Ensemble von Paris St. Germain hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid in der heimischen Ligue 1 eine unerwartete wie herbe Niederlage kassiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Mit dem gefürchteten Sturmtrio Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar in der Startelf verlor der Tabellenführer am 25. Spieltag beim FC Nantes mit 1:3 (0:3). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

PSG, das in der Königsklasse am Dienstag die Madrilenen im Achtelfinal-Hinspiel 1:0 geschlagen hatte, vergab in einem Spiel mit offenem Visier zahlreiche hochkarätige Chancen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)