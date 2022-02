Milan strauchelt beim Ribery-Klub - Mourinho sieht Rot

Der AC Mailand hat in der italienischen Meisterschaft bei Schlusslicht US Salernitana um den früheren Bayern-Star Franck Ribery unerwartet gepatzt.

Turbulente Szenen beim 2:2 (0:2) der AS Rom gegen Hellas Verona in der Serie A:

Beim turbulenten 2:2 (0:2) der AS Rom gegen Hellas Verona sorgte Starcoach Jose Mourinho für die entscheidenden Momente. Der Portugiese wechselte nach Zwei-Tore-Rückstand zwei Teenager ein, die sich prompt mit Toren bedankten: Der 18-jährige Cristian Volpato war drei Minuten auf dem Platz, als er das 1:2 (65.) markierte, der 19-jährige Edoardo Bove schlug sechs Minuten nach seiner Einwechslung zu (84.).

Mourinho selbst wütete mehrfach lautstark am Spielfeldrand, in der Nachspielzeit wurde der Roma-Coach von Schiedsrichter Luca Pairetto schließlich auf die Tribüne geschickt. Die Giallorossi liegen nach dem dritten Unentschieden in Serie außerhalb der Europapokalplätze.