Franck Ribéry offenbar schwer verletzt bei Salernitana-Spiel gegen Milan

Schreckmoment für Franck Ribéry in der Serie A - Folgen ungewiss!

Der frühere Starspieler des FC Bayern ist beim überraschenden 2:2 (1:1) seines Vereins US Salernitana gegen Spitzenreiter AC Mailand verletzt ausgeschieden und könnte womöglich eine gravierende Blessur davongetragen haben.

Was war passiert? Ribéry hatte in der 67. Minute am langen Pfosten auf eine Freistoßflanke gelauert, war dabei aber augenscheinlich mit dem Fuß im Rasen hängengeblieben und zu Boden gegangen.