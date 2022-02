Manchester City: Serie gerissen - Harry Kane für Tottenham Hotspur Matchwinner

Manchester City verliert gegen Tottenham Hotspur erstmals nach 16 Wochen wieder in der Premier League. In einer furiosen Schlussphase avanciert Harry Kane zum Matchwinner.

Wahnsinn in der Premier League mit dem Höhepunkt in der fünften Minute der Nachspielzeit!

Tottenham Hotspur hat in einer furiosen Partie Manchester City mit 3:2 (1:1) besiegt und dem Spitzenreiter nach 14 Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen 15 Begegnungen erstmals wieder einen Dämpfer beigebracht.

Kane als Spurs-Matchwinner - Siegesserie von Manchester City reißt

Zur Erinnerung: Zuletzt hatte das Team des früheren FC-Bayern -Trainers Pep Guardiola vor 16 Wochen am 30. Oktober 2021 gegen Crystal Palace verloren.

Dabei war City, wo Nationalspieler Ilkay Gündogan nach einem Patzer von Keeper Hugo Lloris den zwischenzeitlichen Ausgleich (33.) besorgte hatte, zwar in fast allen Statistiken überlegen.

Tottenham mit Ex-HSV-Star als starker Vorbereiter erwies sich aber als effizienter in der Chancenverwertung, so dass selbst Manchesters vielumjubeltes 2:2 durch einen von Riyad Mahrez verwandelten Handelfmeter (90 + 2.) bedeutungslos blieb, weil Kane in der fünften Minute der Nachspielzeit nochmals einen draufsetzte.