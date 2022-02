Anzeige

WWE No Escape 2022: Brock Lesnar vollzieht WrestleMania-Beben mit Schock-Aktion WWE fixiert Beben mit Schock-Aktion

Brock Lesnar warf Austin Theory bei No Escape auf mehreren Metern zu Boden © WWE

Martin Hoffmann

WWE macht bei No Escape (Elimination Chamber) das WrestleMania-Duell Brock Lesnar vs. Roman Reigns zum Duell der Champions. Austin Theory stürzt spektakulär.

Die Gerüchte um ein großes Titel-Beben rund um die WWE-Megashow WrestleMania 38 haben sich bewahrheitet - auf spektakuläre Weise!

Bei der Saudi-Arabien-Show No Escape (Elimination Chamber) 2022 hat sich Brock Lesnar den WWE-Titel im Hauptkampf zurückgeholt - womit der Hauptkampf des Jahreshöhepunkts nun ein Duell der Champions gegen Roman Reigns ist.

Während Lesnars Erzrivale Reigns seinen Universal Title gegen Bill Goldberg behielt, gewann Lesnar das titelgebende Käfigmatch gegen den bisherigen Champion Bobby Lashley, AJ Styles, Riddle, Seth Rollins und Austin Theory. Er beendete das turbulente Match dabei mit einer wilden Schock-Aktion.

Bobby Lashley kampfunfähig, Brock Lesnar räumt auf

WWE umging in dem Kampf im Superdome von Dschidda eine direkte Niederlage Lashleys, dem Reigns beim Royal Rumble zum Titelgewinn gegen Lesnar verholfen hatte: Der „All Mighty“ schied schon vor seinem offiziellen Eintritt in den Sechs-Mann-Käfigkampf aus.

Zu Beginn des Matches, als Lashley noch in einer Plexiglaskammer auf seinen Einsatz wartete, warf Rollins Theory durch Lashleys „Pod“, worauf der miterwischt wurde, verletzt liegen blieb und schließlich aus dem Kampf genommen wurde.

Als dann eigentlich Lashley das Match hätte entern sollen, durchbrach stattdessen Lesnar ungeduldig seine Kammer - und räumte auf: Nacheinander eliminierte der frühere UFC-Schwergewichtschampion schnell nacheinander Rollins, Riddle und Styles mit seinem F5-Finisher.

Austin Theory kassiert spektakulären F5 von Lesnar

Theory war überraschend derjenige, der am längsten Paroli bot, vor allem durch Flucht und unfaire Verzweiflungsaktionen wie einem Schlag in Lesnars Weichteile. Als Theory dann versuchte, sich Lesnar durch ein Klettern in Richtung Käfigdach zu entziehen, kletterte Lesnar hinterher, kesselte Theory auf einer der Glaskammern ein - und warf ihn mit einem F5 mehrere Meter in die Tiefe auf den Metallboden außerhalb des Rings.

Theory landete auf den Füßen, um den Sturz halbwegs abzufedern, der Sieg Lesnars war dennoch Formsache: Er feierte seinen Triumph ungewohnt ausgelassen, schoss mit den Fans in Dschidda noch diverse Gruppenselfies.

Das große, seit Lesnars Comeback beim SummerSlam aufgebaute Duell mit Reigns steigt bei dem zweitägigen Mania-Event am 2. und 3. April im NFL-Stadion der Dallas Cowboys.

Roman Reigns schlägt Bill Goldberg schnell

Gleich zu Beginn der Show zeigte sich, dass Reigns nicht ohne Titel bei WrestleMania antreten würde: In einem Duell der Generationen - das eigentlich der Hauptkampf von WrestleMania 36 hätte sein sollen - besiegte er Legende Bill Goldberg.

In Goldbergs letztem Match im Rahmen seines aktuellen WWE-Vertrags konterte der „Head of the Table“ nach rund sechs Minuten Goldbergs Jackhammer-Finisher mit seinem Guillotine-Choke-Griff aus - in dem Goldberg bewusstlos wurde, was das Ende des Kampfes bedeutete.

Bianca Belair fordert Becky Lynch

Ein weiteres WrestleMania-Match, das bei No Escape fixiert wurde, war der Kampf um den Damentitel des RAW-Kaders: Bianca Belair sicherte sich mit einem Sieg im No-Escape-Match der Frauen - an dessen Ende sie die zurückkehrende Alexa Bliss ausschaltete - die Titelchance gegen Becky Lynch.

Besagte Lynch behielt wie erwartet in einem weiteren generationsübergreifenden Duell ihr Vorbild Lita. Lynch überstand am Ende Litas alten Finisher, den Moonsault-Salto - und antwortete mit letzter Kraft mit ihrem eigenen Finisher, dem Manhandle Slam.

Royal-Rumble-Gewinnerin Ronda Rousey holte sich derweil Rückenwind für ihr Mania-Match gegen SmackDown-Damenchampion Charlotte Flair: In einem Tag-Team-Match mit Naomi besiegte sie Flair und Sonya Deville - trotz des vorab verabredeten Handicaps, dass sie sich einen Arm hinter den Rücken binden musste.

Rousey trat für das Match im Judo-Outfit an - in Erinnerung an die Sportart, in der sie vor ihrer Karriere in der UFC 2008 Olympia-Bronze gewonnen hatte. Als sie sich letztlich aus der Handfessel befreite, fertige sie Deville mit dem Armbar ab.

Die Ergebnisse von WWE No Escape am 19. Februar 2022:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) besiegt Bill Goldberg

RAW Women‘s Title #1 Contendership No Escape Match: Bianca Belair besiegt Alexa Bliss, Doudrop, Liv Morgan, Nikki ASH, Rhea Ripley

Ronda Rousey & Naomi besiegen Charlotte Flair & Sonya Deville

Falls Count Anywhere Match: Drew McIntyre besiegt Madcap Moss

RAW Women‘s Title Match: Becky Lynch (c) besiegt Lita

SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) vs. The Viking Raiders - No Contest