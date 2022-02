2. Bundesliga: Kwasi Wriedt spricht über Zeit beim FC Bayern mit Robert Lewandowski

Kwasi Wriedt wechselte in diesem Winter vom niederländischen Erstligisten Willhelm II Tilburg in die 2. Liga zu Holstein Kiel - und seit gut einer Woche ist er endlich angekommen.

Wriedt: „Es war eine Ehre für mich“

Über starke Leistungen in der dritten Liga bei Bayerns Reserve empfahl sich Wriedt dann auch prompt für die erste Mannschaft, wurde Teil der Trainingsgruppe bei den Profis und kam für den Rekordmeister in der ersten Mannschaft schließlich auf drei Einsätze. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Wriedt: Mit diesem früheren Bayern-Spieler habe ich noch Kontakt

Die Zusammenarbeit sei allerdings genauso wie bei seinen anderen Stationen in seiner Karriere gewesen, betonte Wriedt: „Die Jungs waren alle sehr nett zu mir, keiner war abgehoben, sie haben mich als normalen Mitspieler gesehen. In der Zusammenarbeit gab es also keinen Unterschied zu jeder anderen Mannschaft. Aber natürlich schaut man bei solchen Spielern nochmal genauer hin. Besonders beim Torschuss schaut man, was man sich vielleicht von solchen Spielern abschauen kann“