Jacques Villeneuve schafft Qualifikation beim Daytona 500 mit 50 Jahren

Das Daytona 500 ist Teil der NASCAR Cup Series, das alljährlich auf dem ovalförmigen Daytona International Speedway in Daytona Beach ausgetragen wird. Erstmals wurde es 1959 veranstaltet.

Villeneuve schafft kleine Sensation

Villeneuve, Formel 1-Weltmeister von 1997 und damals einer der großen Rivalen von Michael Schumacher, feierte den Sieg in der Qualifikation ausgelassen und lief jubelnd durch die Boxengasse.

Kurios: Noah Gragson, der ein Jahr nach Villeneuves Titel in der Formel 1 geboren wurde, belegte den zweiten Platz.

Villeneuve: „Merke nicht, dass ich 50 bin“

„In der Lage zu sein, ein so großes Rennen auf einem so hohen Niveau zu fahren, ist erstaunlich. Wenn ich im Rennwagen sitze, merke ich gar nicht, dass ich 50 bin, was gut ist“, sagte er 14 Jahre nach seinem gescheiterten ersten Versuch bei dem Großereignis.