Liverpool dreht Rückstand, Chelsea zittert, Gündogan trifft

Große Mühe hatten der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp und Klub-Weltmeister FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel, um am 26. Spieltag der Premier League zu Siegen zu kommen. Die Reds kamen an der Anfield Road nach einem 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1 (0:0) gegen den neuen Tabellenletzten Norwich City. Die Blues gewannen bei Crystal Palace mit 1:0 (0:0). Trotzdem schöpfen beide neue Hoffnung im Titelkampf.

Denn Tabellenführer und Meister Manchester City (63 Punkte) ging am Samstagabend beim 2:3 (1:1) gegen Tottenham Hotspur zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Londoner als Verlierer vom Platz. Nationalspieler Ilkay Gündogan (33.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, nachdem die Spurs durch Dejan Kulusevski (4.) in Führung gegangen waren.