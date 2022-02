3. Liga: Fans stürmen Platz nach Saarbrücken-Niederlage gegen Viktoria Köln

Hässliche Szenen in der 3. Fußball-Liga: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

3. Liga: Saarbrücken-Fans stürmen Stadion-Innenraum

Saarbrücken-Kapitän Manuel Zeitz reagierte verärgert auf die Reaktion der Fans: „Sie haben ihren Unmut kundgetan, das haben wir als Mannschaft aber auch. Diesmal sind die Reaktionen völlig übertrieben, dass hier der Platz gestürmt wird nach einem 0:1 in einem Drittligaspiel."

Koschinat in Konfrontation mit eigenen Fans

Der Routinier fügte an: „Es war kein überragendes Spiel von uns, aber die Mannschaft hinzustellen als wären wir die absoluten Vollidioten und komplette Versager, das ist der falsche Weg. Wir sind im zweiten Jahr in der dritten Liga, uns würde ein bisschen Demut guttun. Es ist eine gute Leistung, dass wir da oben stehen, das müsste in alle Köpfe rein.“