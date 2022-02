Ex-Tour-Champion Bernal: "Will zu meiner Bestform zurück"

Egan Bernal will nach seinem Unfall zurück zur Bestform © AFP/SID/MIGUEL RIOPA

Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal plant nach seinem schweren Trainingsunfall bereits sein Comeback. "Ich will zurück zu meiner Bestform, ich habe Hoffnung", sagte der Kolumbianer in einem Videointerview mit dem Magazin Semana. "Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass ich es schaffen werde und dass ich es schnell schaffen werde", so der 25-Jährige.