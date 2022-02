Schwedisches Nachwuchstalent Cajuste entschied sich gegen Bundesliga

Neben dem FC Augsburg hatten noch weitere Bundesligisten Interesse an einem Transfer von Jens Cajuste. Am Ende setzte sich überraschend Stade Reims durch – Platz 14 aus der Ligue 1.

Wie SPORT1 weiß, buhlten neben dem FC Augsburg auch Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC um den defensiven Mittelfeldspieler des FC Midtjylland. Doch final setzte sich der in der Ligue 1 abstiegsbedrohte Klub Stade Reims gegen die Konkurrenz durch und überwies zehn Millionen Euro nach Dänemark. Ausgestochen also! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Stade Reims sticht Bundesligisten aus

Obwohl Cajuste nach einer Verletzungspause noch nicht vollständig in Fahrt kam, blieb das Interesse der Vereine an einem Wintertransfer des Talents ungebrochen. Den 22-Jährigen zog es 2018 für 170.000 Euro aus seiner Heimat nach Midtjylland. Cajuste war in der vergangenen Spielzeit Strippenzieher und unumstrittener Leistungsträger beim Vizemeister. Nach 79 Pflichtspielen mit jeweils zwei Toren und Vorlagen kam im Januar allerdings der Zeitpunkt für den nächsten Schritt.