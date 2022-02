Anzeige

Darts: Gerwyn Price steigt am 9. April für Charity-Event in den Box-Ring Gerwyn Price steigt in den Ring

Doppelter Neun-Darter! Price sorgt für komplette Ekstase

Im Darts hat Gerwyn Price als aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit den Gipfel erklommen. Auch im Rugby hat er schon Spuren hinterlassen. Nun will er sich auch als Boxer versuchen.

Da ist Gerwyn Price direkt der nächste Coup gelungen!

Nun will die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit aber auch auf anderem Parkett für Aufsehen sorgen. Am 9. April steigt der 36-Jährige im Rahmen eines Charity-Events in den Boxring. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Dies verkündete der Waliser, der vor seiner Darts-Karriere bereits als Profi-Rugbyspieler aktiv war, per Instagram-Story. Im Valley Tavern Pub Fleur-de-lis, nur wenige Kilometer von seinem Heimatort Markham entfernt, tritt er gegen den ehemaligen Profiboxer Rhys „Cool, Fly and Flashy“ Evans an.

Prices Box-Debüt: Es hat als Scherz begonnen

Evans, der aus dem nahegelegenen Blackwood stammt, hat im Superleichtgewicht eine Kampfbilanz von 3:0 vorzuweisen - sein letzter Kampf datiert allerdings aus dem Jahre 2014.

Trotzdem will Price den Kampf gegen seinen Freund nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Ich muss also hart trainieren und mich vorbereiten, sonst sehe ich aus wie ein Idiot“, nahm er sich selbst bei Sky Sports in die Pflicht.

Wie es zu dem Kampf gekommen ist? Ursprünglich war es nur ein Scherz unter Freunden, aber inzwischen ist es „zu einer ernsten Angelegenheit geworden“, erklärte der Waliser.

Charity-Event als Herzensangelegenheit

Der Grund für dieses Charity-Event ist eine Herzensangelegenheit für Price.

Unter drei Wohltätigkeitsorganisationen soll das eingenommene Geld aufgeteilt werden - darunter „ein Hospiz, das meine Schwiegermutter während ihres kurzen Kampfes gegen den Krebs betreute. Sie waren großartig, lasst uns so viel Geld wie möglich sammeln.‘‘