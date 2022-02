Bundesliga: Hermann Gerland wollte Kevin-Prince Boateng von Hertha BSC zum FC Bayern lotsen

„Er hatte Anlagen zu einem absoluten Weltstar“, sagte der ‚Tiger‘ in der DAZN -Dokumentation „Underground of Berlin“ über Boateng, der in jungen Jahren zu den vielversprechendsten Talenten der Bundesliga gehörte.

Gerland wollte Prince Boateng holen - Hoeneß war dagegen

Statt zum FC Bayern führte Boatengs Weg in den internationalen Fußball, 2007 zunächst zu Tottenham Hotspur inklusive Leihe zurück in die Bundesliga an Borussia Dortmund. Der Durchbruch gelang ihm in Italien: Mit dem AC Mailand wurde Boateng Meister und gewann den Supercup.