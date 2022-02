Duplantis mit nächster Jahresweltbestleistung

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis hat seine frühe Ausnahmeform mit der nächsten Jahresweltbestleistung unterstrichen. Beim Hallenmeeting im britischen Birmingham siegte der Olympiasieger aus Schweden am Samstag unangefochten mit starken 6,05 m. Duplantis scheiterte anschließend dreimal an der Weltrekordhöhe von 6,19 m, die einen Zentimeter über seiner 2020 in Glasgow aufgestellten Bestmarke liegt.