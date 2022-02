VfB Stuttgart: Sven Mislintat wehrt sich gegen Alleinunterhalter-Vorwürfe und über Hitzlsperger

Von wegen also Mislintat als Alleinunterhalter. „Er ist unser Vorstand und trifft alle Entscheidungen mit. Sein Vertrag läuft noch bis Oktober, und ich finde es fast despektierlich, wie über ihn gesprochen wird“, so Mislintat.

VfB Stuttgart: Mislintat kontert Alleinunterhalter-Vorwürfe

Und fügte an: „Das hört sich so an, als wäre es ihm total egal, was hier passiert. Wir haben eine konstruktive Streitkultur, und ich werde nicht derjenige sein, der das aufbricht.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)