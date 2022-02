Heimniederlage gegen Hoffenheim: Wölfe-Aufholjagd mit Kruse gestoppt

Die Aufholjagd des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga ist erst einmal gestoppt. Die Wölfe verloren ihr Heimspiel am 23. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim.

Kramaric trifft bei Comeback

Wolfsburg ging durch einen sehenswerten Schlenzer von Neuzugang Jonas Wind (36.) zwar in Führung. Doch der eingewechselte Jacob Bruun Larsen per Seitfallzieher (74.) und der von Corona genesene Andrej Kramaric (78.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten der Hoffenheimer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)