SC Freiburg siegt erstmals beim FC Augsburg - Petersen und Schlotterbeck treffen

Der SC gewann beim FCA verdient mit 2:1 (2:1). Es war der erste Erfolg im Oberhaus bei den Schwaben überhaupt, und auch der erste für Trainer Christian Streich in Augsburg in seiner zehnjährigen Amtszeit. „Der erste Sieg in Augsburg tut gut“, sagte Torschütze Nils Petersen bei Sky . (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Für den FCA war es im Abstiegskampf ein herber Rückschlag. Die Augsburger holten in den vergangenen acht Spielen nur einen Sieg und bleiben auf dem Relegationsplatz. Nächste Woche geht es gegen Dortmund. Freiburg konnte sich mit dem zweiten Sieg in diesem Jahr dagegen aus seinem kleinen Tief befreien. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Petersen und Schlotterbeck treffen für Freiburg

Petersen brachte Freiburg bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison schon in der 4. Minute in Führung. Michael Gregoritsch erzielte vor 14.050 Zuschauern in der 16. das 1:1 für den FCA, der auf seinen positiv auf Corona getesteten Trainer Markus Weinzierl verzichten musste. Er wurde von seinen Assistenten Reiner Maurer, Tobias Zellner und Jonas Scheuermann vertreten. Nico Schlotterbeck (26.) gelang das 2:1 für den SC.